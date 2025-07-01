Şile'de Kirlilik İddiaları: İBB ve Çevre Müdürlüğü Açıklama Yaptı

Şile'de İddialara Yanıt: Kirlilik ve Kötü Koku Sorunu

Şile'de atık sular nedeniyle meydana geldiği öne sürülen kirlilik ve kötü koku sorununa yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir açıklama yaptı. İBB, iştiraki olan İSTAÇ'ın Kömürcüoda Katı Atık Bertaraf Tesisleri'nde yapılan kontrollerin ardından, Karakiraz Deresi'ne ilişkin kirlilik ve kötü koku iddialarının titizlikle incelendiğini duyurdu. Yapılan incelemede çevreye zarar verecek herhangi bir deşarjın tespit edilmediği vurgulandı.

İBB'nin açıklamasında; "Karakiraz Deresi'ne yönelik kirlilik ve kötü koku iddiaları titizlikle incelenmiş, çevreye zarar verecek bir deşarj tespit edilmemiştir. Ancak vatandaşlarımızın hassasiyetini önemsiyor, saha kontrollerimizi sıklaştırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gelişmiş Arıtma Tesisi

Herhangi bir atık suyun arıtılmadan bırakılmadığını belirten İBB, 2024 yılında devreye alınacak ve günlük 4 bin metreküp kapasiteli ileri arıtma tesisinin çevre mevzuatına uygun şekilde faaliyette bulunacağını bildirdi. Tesisin Türkiye'nin en yüksek kapasiteli tesislerinden biri olduğu kaydedilirken, arıtma sürecinin İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nün denetiminde ve 7/24 online izleme sistemleri ile şeffaf şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Çevre Müdürlüğü İncelemeleri

Öte yandan, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki şikayetler üzerine denetimler gerçekleştirdi. Hazırlanan raporda, Şile Karakiraz Mevkisi'nde ciddi seviyede kirlilik tespit edildiği ve bu kirliliğin bir atık su arıtma tesisinden kaynaklandığı iddia edildi. Raporda, derenin belirli noktalarında yoğun koku ve bulanıklık gözlemlendiği ifade edilerek, durumun belgelendiği bilgisi verildi.

İSTAÇ tesisinde yapılan denetimlerde ekiplerin arıtma tesisinden numuneler aldığı, analiz sonuçlarına göre 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.

İBB tarafından yapılan açıklamada, İSTAÇ'ın işlettiği tesiste oluşan çöp sızıntı suyunun 2024 yılında devreye alınan ve günlük 4 bin metreküp kapasiteli ileri arıtma tesisiyle çevre mevzuatına uygun şekilde arıtıldığı belirtildi.

İBB tarafından yapılan açıklamada, İSTAÇ'ın işlettiği tesiste oluşan çöp sızıntı suyunun 2024 yılında devreye alınan ve günlük 4 bin metreküp kapasiteli ileri arıtma tesisiyle çevre mevzuatına uygun şekilde arıtıldığı belirtildi.