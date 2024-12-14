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Şili'de 6,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Şili'de meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde can kaybı ve hasar reports edilmedi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 04:20
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 04:20
Şili'de 6,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Şili'nin Molina Kentinde 6,4 Büyüklüğünde Deprem

Güney Amerika'nın gözde ülkelerinden biri olan Şili, 6,4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Bu önemli sarsıntının merkez üssü, Curico eyaletine bağlı Molina kenti olarak belirlendi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, deprem 110 kilometre derinlikte gerçekleşti. Olay sonrası yetkililerden yapılan açıklamalara göre, deprem sonucunda can kaybı ve hasar meydana gelmediği bildirildi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, özellikle market raflarındaki ürünlerin devrildiği ve sarsıntının etkileri net bir şekilde görüldü. Bu tür olayların ardından, halkın müdahale etmeye çalışması ve yaşanan anların kaydedilmesi dikkat çekti.

Deprem, başkent Santiago dahil olmak üzere Coquimbo, Araucania, Valparaiso, Libertador Gral ve Biobio gibi bölgelerde de hissedildi.

Şili, jeolojik yapısı nedeniyle sık sık depremlerle karşılaşan bir ülke olmakla birlikte, bu depremde herhangi bir ciddi hasar olmaması sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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