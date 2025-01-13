Şili'nin Büyükelçisi Arcos, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:37
Şili'nin Büyükelçisi Arcos, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Şili Büyükelçisi Arcos, Anadolu Ajansı'nın Ödül Töreninde

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, medya dünyasında önemli bir yere sahip olan görsel anlatımın ödüllendirilmesi amacıyla her yıl gerçekleştiriliyor.

Arcos, oylama sürecinde pek çok önemli fotoğrafın yer aldığı yarışmayı yakından takip ettiğini belirtti. Büyükelçi, medya ve sanatı bir araya getiren bu tür etkinliklerin toplumun kültürel yaşamına büyük katkı sağladığını ifade etti.

Oylamada yer alan fotoğraflar, ulusal ve uluslararası birçok gelişmeyi gözler önüne seriyor. Arcos, bu fotoğrafların yansıtıldığı hikayelerin ve anıların insanları birleştirdiğine dikkat çekti.

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına...

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına...

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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