Şili ve Küba, İsrail'in Gazze Saldırılarını Kınadı

Şili ve Küba, İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden saldırılarını kınayarak, Filistin halkına destek verdiler.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 22:44
Şili ve Küba, İsrail'in Gazze Saldırılarını Kınadı

Şili ve Küba, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı sert bir tepki gösterdi. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilere dikkat çekti. Boric, "İsrail hükümeti, tek taraflı olarak ateşkesi ihlal ederek ve Gazze'de kadınları ve çocukları öldürerek Filistin halkını yok etme ve suç işleme niyetini bir kez daha teyit ediyor. Filistin halkına ve onların kendi kaderini tayin etme talebine desteğimizi bir kez daha yineliyoruz," ifadelerini kullandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'i soykırım yapmakla suçladı. Diaz-Canel, ABD'yi eleştirerek, "ABD hükümetinin tam desteğiyle İsrail, Gazze'ye yönelik bombalamalarına yeniden başladı. Filistin halkını yok etmeyi her ne pahasına olursa olsun ve giderek artan bir vahşetle hedefliyorlar. Bu soykırım cezasız kalamaz," değerlendirmesinde bulundu.

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