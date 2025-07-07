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Silivri Belediye Meclisi'nde Kiralama İhalesi Tartışmaları Alevlendi

Silivri Belediye Meclisi'nde, ihale tarihinin erken yapılması sebebiyle yaşanan tartışmalar gündeme damgasını vurdu.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 15:29
Silivri Belediye Meclisi'nde Kiralama İhalesi Tartışmaları Alevlendi

Silivri Belediyesi'nde Kiralama İhalesi Krizi

Silivri Belediye Meclisi’nde, belediye mülkiyetindeki 20 taşınmazın kiralama ihalesinin belirlenen tarihten bir ay önce yapılması tartışmaları hız kazanarak devam ediyor. MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, 27 Temmuz'da yapılacağı ilan edilen ihale için 27 Haziran'da resmen gerçekleştirilmesinin adaletsizliğe yol açtığını vurguladı.

İhalenin Erken Yapılması Tepki Çekti

Aşkın, meclis toplantısında yaptığı açıklamada, ihale tarihinin Silivri Belediyesi’nin resmi internet sitesi ve yerel gazetelerde duyurulduğunu hatırlattı. “İhale 27 Temmuz saat 10.00 olarak ilan edildi. Ancak Silivri Belediyesi, bu ihaleyi 27 Haziran’da yaptı,” dedi.

Ayrıca, ihale sürecinde Cumhuriyet Parkı’ndaki büfelerin aylık 65 bin ile 81 bin 550 lira bedelle kiralandığını belirten Aşkın, “Bu durum, bazı vatandaşların mağdur olmasına neden oldu. Adrese teslim ihale gibi bir durum ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Suçlamalar

AK Parti'li Meclis Üyesi Salim Çavdar, durumu kamu vicdanını zedeleyen bir uygulama olarak değerlendirerek, “Eğer bu durum bilerek yapıldıysa, bu hem Kamu İhale Kanunu’na hem de Türk Ceza Kanunu’na aykırıdır,” dedi. Çavdar, sürecin şeffaflık açısından ele alınması gerektiğini belirtti.

CHP'nin Açıklamaları

CHP'li Meclis Üyesi Yavuz Alçı, ihale tarihinin yanlış yazılmasının idari bir hata olduğunu, ancak durumun araştırılacağını ifade etti. “Teknik şartname ile ilgili bir problemimiz var. Bu konuyu incelemeye alacağız,” diye ekledi.

Diğer bir CHP’li Meclis Üyesi Ebru Onur ise, “Herhangi bir usulsüzlük söz konusu değil. Sadece bir evrakta tarih yanlış yazılmıştır,” şeklinde konuştu.

Silivri Belediye Meclisinde yaşanan bu tartışmalar, ihale süreçlerinin ne denli hassas bir konu olduğuna bir kez daha dikkat çekmiş oldu. Alınacak yeni kararlar ve yapılacak incelemeler, bu sürecin nasıl şekilleneceğini belirleyecek.

Silivri Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, Silivri Belediye Meclisi toplantısına...

Silivri Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, Silivri Belediye Meclisi toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Silivri Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, Silivri Belediye Meclisi toplantısına...

Silivri Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, Silivri Belediye Meclisi toplantısına katılarak konuşma yaptı.

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