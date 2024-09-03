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Silivri'de Görülen Su Samuru, Marmara Denizi İçin Umut Kayıtları Taşıyor

Silivri'de tespit edilen su samuru, Marmara Denizi'nin ekosistem sağlığı açısından umut verici bir gösterge olarak değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:06
Silivri'de Görülen Su Samuru, Marmara Denizi İçin Umut Kayıtları Taşıyor

Silivri'de Su Samuru Görüntüleri, Marmara Denizi'nde Hayat Belirtileri Gösteriyor

Biyoçeşitlilik Üzerine Umut Verici Gelişmeler - Silivri kıyılarında görülen su samuru, Marmara Denizi’nin ekosistem sağlığı açısından umut verici bir işaret oldu. Bu canlı, bölgedeki sulak alanların ve su kaynaklarının hala yaşam barındırdığını gösteriyor.

Su Samuru ve Ekosistem Sağlığı

Sualtı Araştırmaları Derneği'nden (SAD) kurucu üye ve yönetim kurulu üyesi Cem Orkun Kıraç, su samurunun varlığının Marmara'nın sucul habitatlarında hala bir hayat olduğunu vurguladı. “Bu tür Marmara Denizi'nde göreceli olarak daha nadir görülüyor. Ancak son gözlemler, buradaki sucul ekosistemin hâlâ yaşama elverişli olduğunu göstermekte.” dedi.

Su Samurlarının Beslenme Alışkanlıkları

Cem Orkun Kıraç, su samurunun genel olarak tatlı su ekosistemlerine bağlı olduğunu belirterek, “Bu tür, Marmara'da çeşitli akarsularda yaşamaktadır. Su samurları, besin zincirinde önemli bir rol oynamakta ve avladıkları canlılar sayesinde kıyı ekosistemlerinde dengeyi korumaktadır.” ifadelerini kullandı.

Su Kalitesi ve Ekosistem Sağlığı

Kıraç, su samurlarının organik madde döngüsünü hızlandırarak su kalitesini artırdığına dikkat çekti. “Onlar, temiz su kaynaklarının varlığını belirtmektedir. Ancak, bu doğal alanlar daralmaktadır.” diye ekledi.

Marmara Denizi'nin Kıyı Alanları ve Korunması

Marmara Denizi'nin kirlilik yüküne dikkat çeken Kıraç, “Marmara, çevresel olarak en kötü durumda olan denizlerden biridir. Korunması gereken alanlar, özellikle Armutlu, Marmara Adaları ve Tekirdağ bölgelerine işaret etmektedir.” dedi.

Betonlaşma ve Ekosistem Koruma

Kıyı alanlarının korunmasının önemine vurgu yapan Kıraç, “Kıyılarımızı göz bebeğimiz gibi korumalıyız. Bu alanlar boş değil ve ekosistem hizmetleri bakımından hayati öneme sahiptir. Yapılaşmayı kısıtlamalıyız.” diyerek sözlerini tamamladı.

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