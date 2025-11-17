Silivri'de Sobadan Karbondioksit Değil Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 112 Personeli Altay Özen Yaşamını Yitirdi

Silivri'de sobadan sızan karbonmonoksit aileyi vurdu

112 personeli Altay Özen tedaviye rağmen kurtarılamadı

İstanbul'un Silivri ilçesi Danamandıra Mahallesi'nde, sobadan sızdığı değerlendirilen karbonmonoksit (CO) gazı aynı evde yaşayan dört kişiyi etkiledi.

Olayda, 112 Acil Servis personeli Altay Özen (29), eşi İlayda Özen (23), annesi Behiye Özen (56) ve 1 yaşındaki bebek Cemre Özen'in soba dumanı veya doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit gazına maruz kaldığı tespit edildi.

İGDAŞ ekipleri ile hastane bulgularının ilk değerlendirmesinde yüksek oranda CO maruziyeti belirlenmesi üzerine aile bireyleri hızla sağlık ekiplerine teslim edilip ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Dört kişi burada yoğun bakım ünitesine alındı.

Yoğun bakımda tedavi gören 112 Acil Servis çalışanı Altay Özen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç sağlık çalışanının vefatı meslektaşlarını, sevenlerini ve mahalle halkını derinden etkiledi.

Altay Özen, bugün Danamandıra Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Mahalle sakinleri, meslektaşları ve yakınları, "Görevine bağlı, çalışkan, iyi bir insanı kaybettik" sözleriyle üzüntülerini dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; ekiplerin evdeki soba ve tesisata yönelik teknik incelemeleri devam etmekte. Yetkililer, kesin sebebin tespiti için bulguların değerlendirilmesini sürdürüyor.

