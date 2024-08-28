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Silivri'deki Hayvan Derneğine Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Gözaltı

Hayvan barınağı derneğine yönelik dolandırıcılık soruşturmasında 5 kişi gözaltına alındı. 37 milyon lira bağışın usulsüz kullanıldığı iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 12:05
Silivri'deki Hayvan Derneğine Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Gözaltı

Hayvan Derneğine Yönelik Dolandırıcılık Soruşturması

Silivri'de sokak hayvanlarının barınma ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan bir dernek, dolandırıcılıkla suçlanıyor. Beş şüpheli, derneğe yapılan bağışları kişisel hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

MASAK Raporu Açıklık Getirdi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, derneğin hesabına 2021-2024 yılları arasında toplam 37 milyon 323 bin 777 lira para girişi olduğu, bunun 30 milyon lirasının bağış olarak toplandığı belirtildi. Bu bağışların büyük bir kısmının dernek yöneticilerinin şahsi hesaplarına geçirildiği ifade edildi.

Gözaltılar ve Soruşturma Süreci

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen rapor üzerine araştırma başlatıldı ve eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan beş kişi, emniyet güçlerine teslim edildi. Şüphelilerden biri olan dernek yöneticisi M.Y., daha önce de hayvanların bakımı için anlaşmalar yaparak usulsüz işlemler gerçekleştirdiği yönünde ihbarlar almıştı.

Faaliyetlerden Elde Edilen Gelir ve Suistimale İlişkin İddialar

Raporda, derneğin toplanan bağışları aklamak için fatura gibi belgeler düzenleme yoluna gittiği öne sürüldü. Bu durum, hayvanların bakımının yanı sıra, dernek yönetimindeki kişilerin kişisel çıkarları için de kullanıldığını gösteriyor.

Büyükçekmece Adliyesi'nde Gelişmeler

Gözaltına alınan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Y., tutuklanırken, diğer bir şüpheli A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.

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