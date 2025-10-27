Silopi'de 317 Öğrencinin Katıldığı Cumhuriyet'in 102. Yılı Satranç Turnuvası

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvasına 317 öğrenci katıldı; dereceye girenlere para ödülü verilecek.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 17:50
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen satranç turnuvasına 317 öğrenci katıldı. Etkinlik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Turnuva ve organizasyon

Turnuva, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Silopi Stadyumu'nda düzenlendi. Öğrenciler, sentetik çim sahaya kurulan masalarda satranç oynayarak kıyasıya mücadele etti.

Ödüller

Müsabakada dereceye giren öğrencilere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda para ödülleri verilecek.

Yetkililer ve katılımcı görüşleri

Etkinliğe katılan Kaymakam Çağlar Partal bir öğrenciyle satranç oynadı. Partal, yaptığı açıklamada turnuvaya katılımın yoğun olduğunu belirtti ve "Hem Cumhuriyet Bayramı'nın anlamına dikkati çekmek hem de çocuklarımızı satrançla buluşturmak istedik." dedi.

İlçe Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Sevda Bayram, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu 317 katılımcı ile satranç tahtasında yaşadıklarını ifade ederek, ilçede gençlerin motivasyonunu ve spora ilgisini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Turnuvaya katılan öğrencilerden Muhammet Ruvanas ise satrancın zeka gelişimi için önemli bir spor olduğunu belirtti ve "Şampiyon olup olmayacağımı bilmiyorum ama eğlenmek ve satrancımı geliştirmek için buradayım." diye konuştu.

Etkinliğe ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Erol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Siyaniç ve TÜGVA Silopi İlçe Temsilcisi Fırat Haşimoğlu katıldı.

