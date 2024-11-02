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Silopi'de AK Parti Kongresi Yapıldı: CHP ve DEM Partisi Eleştirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Silopi'de yaptığı konuşmada CHP ve DEM Partisi'nin ittifakını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 23:09
Silopi'de AK Parti Kongresi Yapıldı: CHP ve DEM Partisi Eleştirildi

AK Parti Silopi'de Kongresini Gerçekleştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Silopi Gençlik ve Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 8. Olağan İlçe Kongresi'nde dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

CHP ve DEM Partisi Arasındaki İttifak

Dağ, konuşmasında CHP ile DEM Partisi arasında giderek belirginleşen bir ittifak olduğuna dikkat çekerek, "Bu ittifak artık gizlenmiyor. Bunu herkes biliyor. İnkâr ve asimilasyon politikalarının kaynağı hangi siyasi partidir? Elbette CHP!" dedi.

Büyük Başarılar İçin AK Parti

Türkiye'nin her köşesinde AK Parti'nin sağlam bir varlığı olduğunu ifade eden Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen önemli projelere değindi. Türkiye'nin birçok kadro yetiştirdiğini belirten Dağ, partinin gücünü vurguladı.

Seçim Stratejileri ve Gerçekler

Dağ, CHP'nin geçmişteki politikalarını eleştirerek, "Eğer CHP, yanlış yaptıklarını kabul ettilerse günümüzde niçin farklı bir tutum sergilemiyorlar? Bu sadece seçim kazanmak için yapılan bir manevradır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Dağ, partisinin İdil ve Cizre ilçelerinde düzenlenen kongrelere de katılarak destek verdi. Kongrelere, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Şırnak'ta Silopi Gençlik ve Spor Salonu'nda düzenlenen...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Şırnak'ta Silopi Gençlik ve Spor Salonu'nda düzenlenen Silopi 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Şırnak'ta Silopi Gençlik ve Spor Salonu'nda düzenlenen...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Şırnak'ta Silopi Gençlik ve Spor Salonu'nda düzenlenen Silopi 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

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