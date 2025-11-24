Silopi'de okul servisi ile tanker çarpıştı: 13'ü öğrenci, 14 yaralı

Başverimli yakınlarında akşam saatlerinde kaza

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, plakası öğrenilemeyen bir tankerin okul servisiyle çarpışması sonucu 13'ü öğrenci olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı.

Kaza, Silopi–Habur Sınır Kapısı yolu üzerindeki Başverimli beldesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden tanker ile servis aracının çarpışması sonucu servisteki 13 öğrenci ile sürücü yaralandı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, hastanede yaralı öğrencileri ziyaret ederek yetkililerden sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Kaymakam Partal, "Okul servis aracımız ile tankerin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Allah’a şükür durumu ağır olan bir öğrencimiz ya da şoförümüz yok. Servis aracında 13 öğrencimiz bulunuyordu. Hepsi müşahede altında, durumları hafif. Şoförümüzün bacağında kırık var ancak yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

