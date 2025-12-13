DOLAR
Simav'da beton mikseri çarpan sağlık çalışanı Talat Özkan hayatını kaybetti

Simav-Gediz karayolu Kalkan mevkiinde beton mikseriyle çarpışan 21 yaşındaki ATT Talat Özkan, 7 günlük yoğun bakım mücadelesini kaybetti. Cenaze 14 Aralık'ta.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:50
Kaza sonrası 7 günlük yaşam mücadelesi son buldu

Simav-Gediz karayolu Kalkan mevkiinde 7 gün önce meydana gelen kazada, aracıyla beton mikserine çarpması sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki sağlık çalışanı Talat Özkan, tedavi gördüğü Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Hisarcık 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda İlk ve Acil Yardım Teknikeri (ATT) olarak görev yapan Özkan, kazanın ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Cenaze işlemleri kapsamında Talat Özkan'ın cenazesi, 14 Aralık Pazar günü öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Simav ilçesinde toprağa verilecek.

Özkan'ın ölümü, ailesi, yakınları ve sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

