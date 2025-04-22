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Simav'daki Depremler Haritalanamayan Bir Alanda Gerçekleşti

Simav'da meydana gelen depremler, daha önce haritalanmayan bir bölgede gerçekleşti. 19 Nisan'dan bu yana 100'den fazla deprem kaydedildi.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 15:38
Simav'daki Depremler Haritalanamayan Bir Alanda Gerçekleşti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Cafer Özkul, Kütahya'nın Simav ilçesindeki depremlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özkul, Simav'ın Türkiye'nin en aktif tektonik bölgelerinden birisi olduğunu belirtti.

Son 3 gündür bölgede artan sismik hareketliliğin meydana geldiğini ifade eden Özkul, "Simav'da 19 Nisan'dan bu yana 100'ün üzerinde deprem gerçekleşti. Bunlardan en büyüğü 4,3 büyüklüğündeydi" diye konuştu. Ayrıca, depremlerin büyüklüğünün 19 Nisan'dan 21 Nisan'a kadar arttığını, sonrasında ise düşüş gösterdiğini vurguladı.

Yemişli köyü yakınlarındaki depremleri değerlendiren Özkul, bu sismik aktivitelerin büyük depremlere yol açabilecek 3 önemli fay zonu arasında yer aldığını belirtti. "Yemişli çevresindeki depremler, Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında gerçekleşti. Bu, daha önce tespit edilmemiş ve haritalanmamış bir alandır" dedi.

Bölgedeki küçük depremlerin sağlam olmayan binalarda çatlamalara sebep olabileceğini de sözlerine ekleyen Özkul, "Dün akşamki 4,3 büyüklüğündeki depremden önce yaklaşık 50 sarsıntı meydana geldi. Bu depremler, öncü depremler olarak değerlendirilebilir. Devamındaki sarsıntılar ise artçı depremlerdir. Bu sismik aktiviteler normal görünmüyor ve detaylı saha çalışmaları ile daha iyi bilimsel veriler elde edilebilir" şeklinde konuştu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Jeoloji Yüksek Mühendisi...

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Cafer Özkul, Kütahya'nın Simav ilçesinde dün meydana gelen 4,3'lük depreme ilişkin açıklama yaptı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Jeoloji Yüksek Mühendisi...

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Cafer Özkul, Kütahya'nın Simav ilçesinde dün meydana gelen 4,3'lük depreme ilişkin açıklama yaptı.

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