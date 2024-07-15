Şimşek'ten vergi incelemesi: 800 kişi takibe alındı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aylık 5 milyon liradan fazla harcama yapıp hiç gelir beyan etmeyen 800 kişiyi belirledi. Bu kişilerin vergi mükellefi olup olmadıkları incelenecek ve gerekli vergilendirme işlemleri başlatılacak.



Vergi Denetim Kurulu, bu kişilerin harcamalarını incelerken, harcamaların kaynağını belirleyip gerekli vergilendirme işlemlerini yapacak. Aylık harcaması 10 milyon lirayı bulan bazı kişiler de yakın takibe alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AA'nın haberini sosyal medyada paylaşarak, "Aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz" dedi. Şimşek, "IBAN veya mail order ödeme yöntemi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor" bilgisini ekledi. Ayrıca, vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.