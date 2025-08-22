DOLAR
ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi RATO ile Başarıyla Test Edildi

TUSAŞ tarafından geliştirilen ŞİMŞEK K, RATO ile yerden havalanıp hedef uçak ve kamikaze görevleri için yeni kabiliyet kazandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 21:20
TUSAŞ üretimi ŞİMŞEK K, yerden roket destekli kalkışla yeni görev kabiliyetleri kazandı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, yeni yetenekleriyle başarıyla test edildi. Testin en dikkat çekici kazanımı, ŞİMŞEK K platformunun roket destekli kalkış sistemiyle (RATO) ilk kez yerden havalanması oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada ŞİMŞEK platformunun yeni testine ilişkin bilgi verdi.

Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma sanayimiz, kritik kabiliyetlerine bir yenisini daha ekledi. TUSAŞ tarafından geliştirilen ŞİMŞEK K, roket destekli kalkış sistemiyle (RATO) ilk kez yerden havalanarak hem hedef uçak hem de kamikaze görevlerinde kullanılabilme özelliği kazandı.

Bu adım, operasyonel esnekliğimizi artıran ve caydırıcılığımızı güçlendiren, tamamen milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin somut bir göstergesidir. Geleceğin savunma ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretme kararlılığımızla yolumuza devam ediyoruz.

Bu başarıya katkı sunan TUSAŞ ailesine, mühendislerimize ve tüm savunma sanayisi ekosistemimize teşekkür ediyoruz."

Gerçekleştirilen test, ŞİMŞEK platformunun hem tatbikat hem de operasyonel görevlerdeki esnekliğini artırma potansiyelini ortaya koyuyor. Yerden RATO ile kalkış kabiliyeti, platforma yeni harekât senaryoları ve lojistik avantajlar sağlıyor.

