Sinan Ateş Cinayet Davasında Sanıkların Yargılanmasına Başlandı: Mustafa Ensar Aykal Tahliye Edildi

Sinan Ateş Cinayet Davasında Önemli Gelişmeler

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada, dosyası ayrılan sanıklar Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Duruşmada Öne Çıkanlar

Duruşmada, tutuklu sanık Aykal ile Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve yakınlarının yanı sıra, tutuksuz sanık Öktem hasta olduğu gerekçesiyle katılmadı. Mahkeme Başkanı, sanıkların telefon şifrelerinin ABD'den talep edildiğini fakat henüz bir yanıt alınmadığını dile getirdi.

Aykal'ın Savunması

Sanık Aykal, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Suçlamaların asılsızlığını somut delillerle ispat ettim. Alnım ak, vicdanım rahat. Ben sadece görevimi layığıyla yerine getirdim. Bu işin hiçbir yerinde yokum." dedi.

Avukatların Talepleri

Aykal'ın avukatı, her bireyin hak ve adalet arayışına saygı gösterildiğini belirtirken, müvekilinin dosyaya sadece bilirkişi raporu sebebiyle dahil edildiğini savundu. Öktem'in avukatı ise müvekilinin sağlık durumu nedeniyle duruşmaya katılamadığını ifade etti ve bir sonraki celseye SEGBİS ile katılması yönünde talepte bulundu.

Ara Karar ve Duruşmanın Devamı

Duruşmanın sonunda mahkeme, tutuklu sanık Aykal'ın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti. Duruşma, 26 Haziran'da devam edecek.

Davanın Geçmişi

Doç. Dr. Sinan Ateş'in cinayetiyle ilgili davada, 2 Ekim 2024'te verilen kararda, tetikçi Eray Özyağci, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası almıştı. Ayrıca, Özyağci'ye ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Karar sonrası, sanık Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilirken, diğer sanıkların ceza oranları da mahkeme tarafından belirlendi.