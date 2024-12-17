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Sinan Ateş Cinayetinde Gerekçeli Karar Açıklandı

Sinan Ateş cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı, sanıkların detaylı planlama yaptığı ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 20:58
Sinan Ateş Cinayetinde Gerekçeli Karar Açıklandı

Sinan Ateş Cinayeti Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'deki cinayetiyle ilgili 22 sanıklı davada gerekçeli kararını yayımladı. Kararda, sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın, cinayetin planlamasını suç tarihinden yaklaşık 8 ay önce yaptıkları belirtildi.

Cinayet Planlaması ve Araştırma Detayları

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, sanık Demirbaş'ın telefonunda yapılan incelemelerde, Sinan Ateş'in yaşamı ve günlük rutinleri hakkında detaylı araştırma yaptığı belirlendi. Sanık Doğukan Çep'in, diğer sanıklar Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'u, Ateş’i öldürmek için azmettirdiği kaydedildi. Özyağci'nin silah kullanma konusundaki tecrübesi, Balkaya'nın motosiklet kullanma yeteneği ile birleşerek cinayet planının kapsamını genişletti.

Cinayetin İşlenişi ve Sonrası

Kararda, Özyağci, cinayetin işlendiği 30 Aralık günü, mağdur Ateş'in ofisinin çevresinde keşif yaparak detayları planladıkları ifade edildi. Cinayet sonrası motosikletle olay yerinden uzaklaşan Özyağci’nin, sanık Demirbaş tarafından kaçırıldığı ve daha sonra İstanbul’a götürüldüğü bilgisi yer aldı.

Mahkemenin Cezalandırma Kararları

Duruşmada, cinayetin tetikçisi Eray Özyağci, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayete yardımcı olan Suat Kurt ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ise ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Diğer Sanıkların Cezaları

Davada ayrıca, 'tasarlayarak öldürmeye yardım' suçundan Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel 18’er yıl, Mustafa Uzunlar 15 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Alper Atay 'suçluyu kayırma' suçundan 2 yıl hapis cezası aldı. Diğer sanıkların beraat kararı ise dikkat çekti.

Gelecek Davaların Gelişimi

Son olarak, sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında açılan davanın ayrılmasına karar verildi. Bu dosyada, sanıkların telefonlarının incelenmesi için ABD’ye yazı yazılmasına ihtiyaç olduğu belirtildi.

Sinan Ateş cinayetinin davasında alınan bu kararlar, adaletin tecellisi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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