Sinan Selen Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanlığına Getirilecek: Almanya'da Bir İlk

Almanya'nın iç istihbarat örgütü BfV başkanlığına Türk kökenli Sinan Selen'in atanacağı bildirildi; İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt bugün açıklayacak.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 08:22
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 08:22
Sinan Selen Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanlığına Getirilecek: Almanya'da Bir İlk

Sinan Selen Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanlığına Getirilecek: Almanya'da Bir İlk

Koalisyon anlaşmasına göre Türk kökenli Selen, BfV'nin yeni başkanı olurken atama bugün açıklanacak

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) başkanlığına, Türk kökenli Sinan Selen'in getirileceği bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümeti, 6 yıldır aynı kurumda başkan yardımcılığı yapan Selen'in başkanlığa atanması konusunda uzlaştı.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in bugün Selen'in göreve atandığını kamuoyuna açıklayacağı kaydedildi.

Selen, Almanya doğumlu olmayan ilk Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı olacak. 1972'de İstanbul'da doğan Selen, 4 yaşında Almanya'ya geldi ve Köln'de büyüdü.

Eski başkan Thomas Haldenwang, geçen yıl kasım ayında milletvekili olmak için istifa etmiş ancak seçilememişti. O tarihten bu yana teşkilata Sinan Selen ile Silke Willems vekaleten başkanlık ediyordu.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
2
Kara Yollarında Çalışma ve Trafik Uyarısı: Güncel Yol Durumu
3
Siber Suç Operasyonunda 10 Günde 364 Gözaltı, 125 Tutuklama
4
Erzurum'da Kaza: Karasu Nehri'ne Düşen Sürücü Ekiplerce Kurtarıldı
5
Yucatan'da Minibüs ve Tır Çarpıştı: 15 Ölü, 3 Yaralı
6
Beşiri'de Silahlı Saldırı: Anne, Baba ve 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
7
Batman Beşiri'de Silahlı Saldırı: Aynı Aileden 4 Kişi Öldü

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye