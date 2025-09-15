Sinan Selen Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanlığına Getirilecek: Almanya'da Bir İlk

Koalisyon anlaşmasına göre Türk kökenli Selen, BfV'nin yeni başkanı olurken atama bugün açıklanacak

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) başkanlığına, Türk kökenli Sinan Selen'in getirileceği bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümeti, 6 yıldır aynı kurumda başkan yardımcılığı yapan Selen'in başkanlığa atanması konusunda uzlaştı.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in bugün Selen'in göreve atandığını kamuoyuna açıklayacağı kaydedildi.

Selen, Almanya doğumlu olmayan ilk Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı olacak. 1972'de İstanbul'da doğan Selen, 4 yaşında Almanya'ya geldi ve Köln'de büyüdü.

Eski başkan Thomas Haldenwang, geçen yıl kasım ayında milletvekili olmak için istifa etmiş ancak seçilememişti. O tarihten bu yana teşkilata Sinan Selen ile Silke Willems vekaleten başkanlık ediyordu.