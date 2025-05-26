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Sincan'da Cami Minaresine Yıldırım Düştü: Yangın Çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde inşaat halindeki caminin minaresine yıldırım düştü, yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 17:48
Sincan'da Cami Minaresine Yıldırım Düştü: Yangın Çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, yapımı devam eden Mevlana Camisinin minaresine yıldırım isabet etti. Olay, Törekent Mevlana Mahallesi 428. Sokak'ta, öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında meydana geldi.

Minareye düşen yıldırım, kısa süre içinde yangına neden oldu. Olayın hemen ardından, durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yoğun bir mücadele sonrası itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucunda minarette hasar oluştu.

Mahalle sakini Ali Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, balkonda oturduğu sırada caminin minaresinden yükselen alevleri fark ettiğini belirtti. Hızla camiye koştuğunu ve itfaiye ekiplerine destek vermeye çalıştığını ifade etti.

Yangın sonrası mahallede tedirginlik yaşanırken, olayın detaylarıyla ilgili incelemeler devam ediyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinin Törekent Mevlana Mahallesi'nde, inşaat halindeki Mevlana Camisi'nin...

Ankara'nın Sincan ilçesinin Törekent Mevlana Mahallesi'nde, inşaat halindeki Mevlana Camisi'nin minaresine, öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği minarede çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, minarede maddi hasar meydana geldi.

Ankara'nın Sincan ilçesinin Törekent Mevlana Mahallesi'nde, inşaat halindeki Mevlana Camisi'nin...

Ankara'nın Sincan ilçesinin Törekent Mevlana Mahallesi'nde, inşaat halindeki Mevlana Camisi'nin minaresine, öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği minarede çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, minarede maddi hasar meydana geldi.

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