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Sincan'da Lise Öğrencilerinden "Sağlık Olsun" Projesi Başlatıldı

Nefise Andiçen Lisesi öğrencileri, "Sağlık Olsun" projesi ile Sincan'daki okullarda sağlık konularında farkındalık yaratacak.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:24
Sincan'da Lise Öğrencilerinden "Sağlık Olsun" Projesi Başlatıldı

Sincan'da sağlık bilincini artırmak amacıyla Nefise Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Sağlık Olsun" projesi çerçevesinde sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirecek.

Proje, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Belediye Başkanı Murat Ercan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Celal Almaz ve diğer üst düzey yöneticilerin katılımıyla Sincan Kültür Evi'nde gerçekleştirilen bir törenle tanıtıldı. Öğrenciler, bu kapsamda Sincan’daki okullarda sağlıklı yaşam, akılcı ilaç kullanımı ve ilk yardım konularında bilgilendirmeler yapacak.

Nefise Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veli Gül, projeyle hem çocukların hem de ailelerinin sağlık alanında bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Gül, proje dahilinde "Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaçların Bertaraf Edilmesi", "Minik Eller İlk Yardımı Öğreniyor", "Çocuklar Gülsün, Sevgi Büyüsün" ve "Meme Kanseri Farkındalığı" konularında eğitimler verildiğini belirtti.

Projede, Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Tıp ve Eczacılık Fakülteleri, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Eczacılar Odası işbirliği sağlıyor.

Gül, öğrencilere eğitimler verildiğini ve bu eğitimlerin ardından öğrencilerin farklı okullarda farkındalık çalışmaları yürüteceklerini ifade etti. Ayrıca, lösemi ile mücadele eden çocuklar için yardım kampanyası düzenleyeceklerini ve meme kanseri hakkında akranlarına erken tanı konusunda bilgi vereceklerini açıkladı.

Minik Eller İlk Yardımı Öğreniyor programında ise anaokulu ve ilkokul öğrencilerine ilk yardım bilgileri verileceği belirtildi. Gül, "Çocuklara, ayağı burkulduğunda veya burnu kanadığında neler yapmaları gerektiğini, doğru diş fırçalamanın önemini anlatacağız" diye ekledi.

Sincan'da hayata geçirilen bu projenin ülke genelinde yaygınlaşması temennisinde bulunan Gül, farkındalık çalışmalarının ailelerle de devam edeceğinin altını çizdi. Törende ilgili kurumlar projeye ilişkin işbirliği protokolünü imzaladı.

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