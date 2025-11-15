Sincik-Malatya Yolunda Yoğun Kar Yağışı: Hürmer Mezrası Beyaza Büründü

Sincik-Malatya Yolunda Yoğun Kar Yağışı
Adıyaman’ın Sincik ilçesi ile Malatya arasındaki kara yolunda sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, Aksu Köyü’ne bağlı Hürmer Mezrasını tamamen beyaza bürüdü.
Meteoroloji Uyarısı ve Manzaralar
Meteoroloji tarafından Adıyaman için sarı kodlu uyarı yapılmış; özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiği duyurulmuştu. Uyarıların ardından bölgeye düşen kar, etkileyici doğal görüntüler oluşturdu.
Vatandaşlar, sonbaharın kurak geçtiğini hatırlatarak yüksek kesimlere yağan karla birlikte kışın bu yıl erken geldiğini ifade etti.
Uyarı: Sürücüler Dikkat
Yetkililer, kar nedeniyle yollarda kayganlaşma görüldüğünü belirterek sürücüleri tedbirli olmaya ve hızlarını azaltmaya çağırdı.
