Sincik-Malatya Yolunda Yoğun Kar Yağışı: Hürmer Mezrası Beyaza Büründü

Sincik-Malatya kara yolunda sabah etkili kar yağışı Aksu Köyü'ne bağlı Hürmer Mezrası'nı beyaza bürüdü; Meteoroloji sarı kodlu uyarı verdi, sürücüler dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:39
Adıyaman’ın Sincik ilçesi ile Malatya arasındaki kara yolunda sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, Aksu Köyü’ne bağlı Hürmer Mezrasını tamamen beyaza bürüdü.

Meteoroloji Uyarısı ve Manzaralar

Meteoroloji tarafından Adıyaman için sarı kodlu uyarı yapılmış; özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiği duyurulmuştu. Uyarıların ardından bölgeye düşen kar, etkileyici doğal görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar, sonbaharın kurak geçtiğini hatırlatarak yüksek kesimlere yağan karla birlikte kışın bu yıl erken geldiğini ifade etti.

Uyarı: Sürücüler Dikkat

Yetkililer, kar nedeniyle yollarda kayganlaşma görüldüğünü belirterek sürücüleri tedbirli olmaya ve hızlarını azaltmaya çağırdı.

