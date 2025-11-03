Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğündeki Deprem Anı Kamerada

Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğündeki deprem, şehir meydanındaki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:33
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, şehir meydanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda deprem anı

Görüntülerde, depremin meydana geldiği an ve çevrede oluşan hareketlilik yer alıyor. Kayıtlar, olayın şiddetini ve anlık etkilerini gözler önüne seriyor.

Sındırgı merkezinden kaydedilen görüntüler, olayla ilgili ilk görsel belgeler olarak paylaşıldı.

