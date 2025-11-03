Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğündeki Deprem Anı Kamerada
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, şehir meydanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kayıtlarda deprem anı
Görüntülerde, depremin meydana geldiği an ve çevrede oluşan hareketlilik yer alıyor. Kayıtlar, olayın şiddetini ve anlık etkilerini gözler önüne seriyor.
Sındırgı merkezinden kaydedilen görüntüler, olayla ilgili ilk görsel belgeler olarak paylaşıldı.
