Sındırgı'da Deprem Sonrası Öğrencilere Moral Etkinliği

Sındırgı Atatürk İlkokulu'nda depremden etkilenen öğrenciler oyun, paylaşım ve hediyelerle düzenlenen etkinlikte moral buldu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:54
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde depremden etkilenen öğrenciler için Sındırgı Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen moral etkinliği, Okul Aile Birliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay temsilciliğinin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik Detayları

Program, çocukların deprem sonrası yaşadığı kaygı, korku ve tedirginliği hafifletmeyi amaçlayarak oyun alanları, paylaşım çalışmaları ve çeşitli eğlenceli aktivitelerle sıcak bir atmosfer sundu. Etkinlik boyunca öğrenciler gönüllerince eğlendi ve sosyal destek aldı.

Öğrenciler ve Ailelerin Görüşleri

Etkinliğe katılan öğrenciler, oyun oynamanın, arkadaşlarıyla bir arada olmanın ve öğretmenlerinin desteğinin kendilerini rahatlattığını belirtti. Veliler ise bu tür faaliyetlerin çocukların psikolojik iyilik halini güçlendirdiğini söyleyerek organizasyona teşekkür etti.

Yetkililerden Açıklama

Okul idaresi yaptığı açıklamada "Öğrencilerimizin yüzündeki tebessümü görmek tüm çabalarımıza değer katıyor. Bu süreçte çocuklarımızın yanında olmak en büyük sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı. Kızılay gönüllüleri ikramlarda bulunurken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri etkinliği ziyaret ederek öğrencilere moral verdi. Program sonunda öğrencilere küçük hediyeler dağıtıldı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, deprem sonrası zor günler geçiren öğrencilere önemli ölçüde moral ve motivasyon sağladı.

