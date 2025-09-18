Sındırgı'da Kalıcı Deprem Konutlarının Temeli Atıldı

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde temelini atacakları konutların nitelikli ve depreme karşı dayanıklı şekilde inşa edileceğini, en kısa sürede tamamlanarak ailelerin huzur ve güven içinde yaşayacağı sıcak yuvalara dönüşeceğini söyledi.

Deprem sonrası hızlı müdahale ve değerlendirme

Sungur, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumun katılımıyla gerçekleştirilen "Kalıcı Deprem Konutları Temel Atma Töreni"nde konuştu ve bilimsel çalışmalara göre Türkiye'nin birçok bölgesinin aktif fay hatları üzerinde bulunduğuna dikkat çekti.

Sungur, Malatya, Elazığ, İzmir ve Kahramanmaraş depremlerinde büyük can ve mal kayıpları yaşandığını, devletin gücü ve milletin birlikteliğiyle yıkılan şehirlerin yeniden inşa edildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 6 Eylül'de Malatya'da düzenlenen törende 300 bininci konutun kura ve teslimlerinin yapıldığını hatırlattı.

Proje detayları ve sayısal veriler

Sungur, Bakanlık ve AFAD Başkanlığı tespitleri neticesinde Sındırgı ve Bigadiç merkez ve köylerinde toplam 520 konut, 11 ticari ünite, 23 ahır ve 1 cami yapılmasına karar verildiğini açıkladı. TOKİ olarak plan ve projeleri hazırlayıp etütleri tamamladıklarını ve Sındırgı merkez ve köylerinde 496 konut ile Bigadiç'te 10'u yangın, 14'ü deprem kaynaklı olmak üzere 24 köy evi ihalesini yaparak inşa sürecini başlattıklarını bildirdi.

Sungur, "Temelini atacağımız bu konutlar, nitelikli ve depremlere karşı dayanıklı inşa edilecek olup inşallah en kısa sürede tamamlanarak ailelerin huzur ve güven içinde yaşayabileceği sıcak yuvalara dönüşecek" dedi.

Yetkililerden destek ve tören ayrıntıları

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, deprem sonrası arama-kurtarma ve koordinasyon çalışmalarının hızla başlatıldığını, AFAD ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve 24 saatten kısa sürede konteynerlerle geçici barınma sağlandığını anlattı. Karaloğlu, depremin üzerinden 39 gün geçtiğini ve bugün kalıcı konutların temelinin atıldığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, temel atmanın AK Parti hükümetlerinin eser ve hizmet siyasetinin sonucu olduğunu ifade ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ilin deprem bölgesi olduğunu ve kenti dirençli hale getirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Uygur, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ve AK Parti Sındırgı İlçe Başkanı İsmail Uluhan, Bakan Murat Kurum'a Yağcıbedir halısı hediye etti. Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın duasının ardından protokol üyeleri ve Sındırgılı kadınların katılımıyla butonlara basılarak konutların temeli atıldı.

Törene, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok, Ali Taylan Öztaylan, Mustafa Canbey, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, ilçe başkanları ve kurum amirleri katıldı.