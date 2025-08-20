Sındırgı'da Türk Kızılay, Yavuz Market ürünlerini depremzedelere dağıttı

Şartlı bağışla alınan ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, Türk Kızılay'a yapılan şartlı bağışla depremden zarar gören esnaftan alınan ürünler depremzedelere ulaştırıldı.

Türk Kızılay Sındırgı Temsilcisi Talat Karakaya konuyla ilgili, “Bağışçımız, depremin birinci derecede etkilediği Yavuz Market’ten alışveriş yapılarak bu ürünlerin özellikle çocuklara ulaştırılmasını istedi. Biz de gönüllülerimizle birlikte bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz.” dedi.

Kızılay gönüllüsü Zehra Yavaş ise depremde marketi ağır hasar gören esnafa destek verdiklerini belirterek, “Market sahipleri ürünlerini dışarıda satmaya başladılar. Biz de Kızılay olarak hem onlara destek olmak hem de depremzedelerimize yardım etmek için buradan aldığımız ürünleri vatandaşlarımıza dağıtıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yavuz ailesi verilen destek için teşekkür ederek, “Türk Kızılayına, Sındırgı halkımıza, belediyelerimize ve yanımızda duran herkese minnettarız. Bu zor süreçte Sındırgı’nın bir aile olduğunu gördük.” açıklamasında bulundu.

Gerçekleştirilen dağıtım, hem depremzedelere acil yardım sağlamayı hem de depremden etkilenen esnafa destek olmayı amaçladı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, Türk Kızılaya yapılan şartlı bağışla depremden zarar gören esnaftan alınan ürünler depremzedelere ulaştırıldı.