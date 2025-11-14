Sındırgı'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Sındırgı'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Azalttı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı etkiledi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, ilçe genelinde görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Deprem sonrası hasarlı yapıların bulunduğu bölgelerde sis nedeniyle ekiplerin çalışmaları kontrollü şekilde sürdürüldü.
Özellikle ilçe merkezi, Hisaralan ve Büyükdağdere güzergâhlarında görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü bildirildi. Trafikte ilerleyen sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
İlçe sakinleri sisin aniden bastığını ve havanın bir anda kapandığını belirtti. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının gün içinde aralıklarla devam edebileceğini ifade ederek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
