Sındırgı'daki Depremde Yıkılan Binadan Karot Örneği Alındı

Balıkesir Sındırgı'da yıkılan 3 katlı binadan alınan karot örnekleriyle incelemeler sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 13:24
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan 3 katlı binanın enkazında önemli bir çalışma başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlileri, Camikebir Mahallesi'nde bulunan binanın enkazında inceleme yapmak üzere bölgeye geldi.

Karot Numunesi Alım Süreci

Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, yıkılan yapının kiriş ve kolonlarından karot örneği aldı. Bu numuneler, depremin yapıya etkisini ve olası yapılardaki zayıf noktaları belirlemek amacıyla detaylı analizler için kullanılacak.

Deprem Sonrası Kurtarma Çalışmaları

Gündüz saatlerinde meydana gelen depremde, yıkılan bina enkazında kalan 4 kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Ancak kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Balıkesir’de yaşanan bu üzücü olay, depremin etkilerinin ne denli yıkıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

