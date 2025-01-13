Sinead Campbell Wallace İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Ünlü soprano Sinead Campbell Wallace, Türkiye'deki ilk konserini İstanbul'da verecek.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 18:55
Sinead Campbell Wallace İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Ünlü Soprano İstanbul'da Sahne Aldı

Etkileyici vokal berraklığı ile tanınan Sinead Campbell Wallace, Türkiye'deki ilk konserini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirdi.

Özel Bir Anma ile Başladı

CRR'den yapılan açıklamaya göre, konserde sanatçıya şef Nil Venditti yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşlik etti. Konser, 7 Ocak’ta yaşamını yitiren keman virtüözü Ayla Erduran'a saygı duruşuyla başladı. Başkemancı Elif Tarakçı, orkestranın üzüntülerini ifade ederek etkinliğin girişini yaptı.

Konserin İçeriği ve Performans

Konserin ilk bölümü, Giacomo Puccini'nin "Preludio Sinfonico" eseri ile başladı. Ardından, Wallace, Puccini’nin "Vissi d'Arte" (Tosca), Alfredo Catalani'nin "Ebben? Ne Andro Lontana" (La Wally) ve Richard Wagner'in "Dich, teure Halle" (Tannhauser) aryalarını etkileyici bir şekilde yorumladı.

Konserin ikinci bölümü ise Rimsky-Korsakov'un ünlü Şehrazad eseriyle devam etti.

Dinleyicilere Bilgi Sunumu

Orkestra şefi Nil Venditti, hem konser öncesinde etnomüzikolog Evrim Hikmet Öğüt moderatörlüğünde hem de konser arasında, dinleyicilere programdaki eserler ve besteciler hakkında ilginç bilgiler sundu.

Etkileyici vokal berraklığı ile tanınan Sinead Campbell Wallace, Türkiye'deki ilk konserini...

Etkileyici vokal berraklığı ile tanınan Sinead Campbell Wallace, Türkiye'deki ilk konserini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda verdi. Sanatçıya konserde, şef Nil Venditti yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Etkileyici vokal berraklığı ile tanınan Sinead Campbell Wallace, Türkiye'deki ilk konserini...

Etkileyici vokal berraklığı ile tanınan Sinead Campbell Wallace, Türkiye'deki ilk konserini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda verdi. Sanatçıya konserde, şef Nil Venditti yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşlik etti.

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