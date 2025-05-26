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Sinem Kurt'un 'Boyutlar Arası Yolculuk' Sergisi Fişekhane'de Açıldı

Ressam Sinem Kurt'un son eserleri, 'Toprak Ana-Kara' temasıyla Fişekhane'de sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 09:49
Sinem Kurt'un 'Boyutlar Arası Yolculuk' Sergisi Fişekhane'de Açıldı

Ressam Sinem Kurt'un Yeni Sergisi Fişekhane'de

Ressam Sinem Kurt'un eserleriyle dolu 'Boyutlar Arası Yolculuk - Toprak Ana-Kara' sergisi, Fişekhane'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Küratör Özcan Kandemir ile koordinatör Ebru Eryücel tarafından düzenlenen sergide, Kurt'un son dönem yağlı boya çalışmalarından özenle seçilmiş bir koleksiyon görücüye çıktı.

Katmanlı Anlatım ve Eserler

Sergide, sanatçıya ait kısa metinler ve şiirler de yer almakta. 'Spring Has Come the Rose Has Bloomed', 'Meksika’dan Gelen Elçi' ve 'Peynirci Kız' gibi anlatımlarla eserlerin çok boyutlu okunmasına olanak sağlanması hedefleniyor.

İkinci Halka: Toprak Ana-Kara

Kurt, serginin dört ana unsurdan oluşacak bir serinin ikinci halkası olduğunu belirtti. 'İlk sergim hava temalıydı, 'Toprak Ana-Kara' ise ikinci konsept.' Bu sergiyi, yaşadığı şehir Ankara'ya ithaf ettiğini söyledi.

Sanatın Gücü ve Gelecek Planları

Kurt, zamanın hızla geçtiğini ve mekan ile belleğin bulanıklaştığını vurgulayarak, eserlerinde bu dağınıklığı renklerle yeniden bütünleştirmeyi hedeflediğini ifade etti. 'Boyayı zemine attığımda hayal gücüm devreye giriyor.' diyerek, çalışmalarının içsel bir akışla oluştuğunu belirtti.

Ayrıca, bu yıl Ankara, Antalya ve Bodrum'da yeni sergiler açmayı planladığını belirtirken, 'Sanata destek vermek istiyorsanız doğaya zarar vermeyen en güzel hediye resimdir.' açıklamasıyla sanatın iyileştirici gücüne dikkat çekti.

Sergi, 30 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Ressam Sinem Kurt'un eserlerinin yer aldığı "Boyutlar Arası Yolculuk 'Toprak Ana-Kara'" Sergisi...

Ressam Sinem Kurt'un eserlerinin yer aldığı "Boyutlar Arası Yolculuk 'Toprak Ana-Kara'" Sergisi, Fişekhane'de sanatseverlerle buluştu.

Ressam Sinem Kurt'un eserlerinin yer aldığı "Boyutlar Arası Yolculuk 'Toprak Ana-Kara'" Sergisi...

Ressam Sinem Kurt'un eserlerinin yer aldığı "Boyutlar Arası Yolculuk 'Toprak Ana-Kara'" Sergisi, Fişekhane'de sanatseverlerle buluştu.

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