Sinema Sektörünün Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Önemli Değişiklikler Yapıldı

Yönetmelikte Yeni Dönem

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Harcama Giderleri Kapsamı Genişletildi

Yönetmelik değişikliği ile sinema sektöründeki harcama giderlerinin kapsamı genişletilmiş olup, sektörde yer alanların banka teminat mektubu komisyon masrafı, sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri ile ilgili prim ödemeleri gibi çeşitli giderleri harcama gideri olarak gösterme imkanı sağlandı.

Başvuru Belgelerinde Kolaylık

Desteklenecek işlere yönelik başvuru belgelerinin eksikliği durumunda, başvuru tarihinin bitimi itibarıyla imzalı başvuru formunun da dahil olduğu tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulmaması halinde, bu projelerin toplantı gündemine alınmaması kuralı getirildi.

Ödemelerde Kısıtlamalar Kaldırıldı

Yönetmelik değişikliği ile desteklenen projelere ilişkin olarak, 30 gün içinde sözleşme imzalama şartı ile birlikte, farklı türlerde birden fazla destek alanlara yapılan ödemelere ilişkin kısıtlamalar kaldırıldı. Bu sayede, sektör paydaşlarının daha rahat bir şekilde desteklerden yararlanması hedefleniyor.