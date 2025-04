Singapur'da Tulipmania 2025 Lale Sergisi Açıldı

Singapur'un ünlü kamu parkı Gardens by the Bay ile Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen "Tulipmania 2025" lale sergisi kapılarını açtı. Türkiye, bu yıl üçüncü kez etkinlikte kültürel içerik sağlayıcı ülke olarak yer alıyor.

Büyükelçilikten AA'ya yapılan açıklamaya göre, Gardens by the Bay tarafından her yıl düzenlenen tematik çiçek sergileri kapsamında bu yılki etkinlik, Türk Hava Yolları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nün de katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Açılış Töreni ve Konuşmalar

Serginin açılışında, Singapur Eğitim Bakanı Chan Chun Sing, Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli ve Gardens by the Bay CEO'su Felix Loh yer aldı. Büyükelçi Gönenli, Tulipmania 2025'in organize edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, serginin Singapur ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerini yansıttığını vurguladı.

Gönenli, serginin Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliğini sergilediğine değinerek, etkinliğin iki ülke halkları arasında bir köprü kurmayı hedeflediğini belirtti. Gönenli, Singapur'da 4 yıllık görev süresinin ardından bu serginin son etkinliği olmasından dolayı ayrıca mutlu olduğunu ifade etti.

Sergi Detayları ve Ziyaret Bilgileri

12 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak Tulipmania 2025 sergisinde, yaklaşık 65 bin lale, Türkiye'nin kültürel mirasını simgeleyen görsel öğeler etrafında düzenlendi. Bu görseller arasında Truva Atı, Göbeklitepe, Mardin evleri ve Kapadokya balonları bulunmaktadır.

Sergide, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan geleneksel sanat ve tasarım ürünleri de sergileniyor. Bunun yanı sıra, sergi süresince ebru ve müzik performansları gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

12 Mayıs'a kadar devam etmesi beklenen sergiyi 300 binin üzerinde ziyaretçinin gezmesi öngörülüyor. Etkinlik süresince, Gardens by the Bay tarafından yürütülen sosyal medya temelli tanıtım kampanyası "Snap and Win" kapsamında, ziyaretçiler fotoğraflarını sosyal medya platformlarında paylaşarak Türk Hava Yolları işbirliğiyle sağlanan ödüller için çekilişe katılabiliyor.

2023'te Tulipmania'da ilk defa Türkiye temalı ve "Origins of the Tulip" adlı içerik yer almışken, 2024'te ise "Göl" teması çerçevesinde kültürel işbirliği sürdürülmüştü.

