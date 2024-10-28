Singapur ve Avustralya Ortak Deniz Tatbikatına İmza Attı

Singapur ve Avustralya'nın Ortak Tatbikatı

Singapur ile Avustralya, deniz kuvvetleri arasında önemli bir işbirliği gerçekleştirmek üzere 3 gün sürecek ortak bir tatbikata başladıklarını duyurdu. Tatbikatın ismi ise "Singaroo" olarak belirlendi.

Tatbikat Detayları

Singapur hükümetinin resmi site üzerinden yaptığı açıklamada, tatbikatın Singapur'un Changi Deniz Üssü'nde gerçekleştirileceği kaydedildi. Bu tatbikatta, kıyı talimlerinin yanı sıra konvansiyonel savaş ve hasar kontrol eğitimlerine odaklanıldığı belirtildi.

İşbirliği ve Güçlendirme

Açıklamada, bu tür faaliyetlerin, Singapur ve Avustralya arasındaki askeri işbirliğini pekiştirmek ve her iki ülkenin savunma kabiliyetlerini güçlendirmek adına büyük önem arz ettiği vurgulandı.