Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Sinop'a KÖYDES Projesi ile Dev Destek Müjdesi

Tüm Sinop’un kırsal ilçelerini yakından ilgilendiren yeni bir destek müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında, 2025 yılı için Sinop'a tam 171 milyon 917 bin TL'lik rekor bir ödenek tahsis edildiği açıklandı.

KÖYDES Sinop'ta

Sinop'un köylerini adeta yeniden inşa edecek ve yaşam kalitesini zirveye taşıyacak olan KÖYDES projesi, Vali Mustafa Özarslan tarafından duyuruldu.

KÖYDES Nedir?

KÖYDES, Türkiye genelinde köylerin temel altyapı ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam standartlarını yükseltmek ve kentsel ile kırsal bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak amacıyla hayata geçirilen bir proje olarak bilinmektedir. Özellikle Sinop gibi coğrafi yapısı dağınık, kırsal nüfusun yoğun olduğu iller için KÖYDES ödenekleri, desteklerin en büyüğü olarak değerlendirilmektedir. Bu proje sayesinde, devletin sıcak eli en ücra köylere kadar uzanarak, vatandaşın ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Sinop için Dev KÖYDES Desteği Harcamaları

Sinop'a aktarılan bu bütçe, il genelindeki kırsal mahallelerin ve köylerin çehresini değiştirecek. Bu destek sayesinde yeni isale hatları, su depoları ve arıtma tesisleri ile köyler, modern ve sağlıklı içme suyu altyapısına kavuşacak. Ayrıca köy yollarının bakım ve onarımları hızla tamamlanacak, köylerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan kanalizasyon sistemleri, bu dev bütçeyle modern standartlara kavuşturulacak.

Sinop Valisinden Açıklama

Konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendiren Sinop Valisi Mustafa Özarslan, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilimiz ve ilçelerimizde KÖYDES kapsamında 171 milyon 917 bin TL ödeneğimiz Sinop’umuza hayırlı olsun." dedi.