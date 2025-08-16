DOLAR
Sinop Gerze'de Orman Yangınına Ekipler Müdahale Ediyor

Sinop'un Gerze ilçesi Belören köyü Türkmenlioğlu mevkisinde çıkan orman yangınına arazöz, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 17:35
Sinop’un Gerze ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangının çıktığı yer

Belören köyü Türkmenlioğlu mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müdahale ve sevk edilen ekipler

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri ile çok sayıda jandarma personeli sevk edildi.

Durum değerlendirmesi

Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangının, kısa süre içerisinde kontrol altına alınmasının beklendiği bildirildi.

