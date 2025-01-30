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Sinop İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sinop İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:35
Sinop İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sinop İl Jandarma Komutanı'nın Katılımı

Sinop İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir etkinlikte yer aldı. Bu oylama, yıl boyunca Anadolu Ajansı'nın çektiği en etkileyici fotoğrafların belirlendiği ve kamuoyunun bu fotoğraflara oy verebildiği bir etkinliktir.

Oylamanın Önemi

Bu tür etkinlikler, hem sanatın hem de haberciliğin önemini vurgulamakta; aynı zamanda toplumsal olayların ve anların kaydedilmesi adına büyük bir fırsat sunmaktadır. Albay Başaklıgil'in oylamada yer alması, Jandarma'nın toplumla olan bağlarını ve sanatsal değerlere olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Sinop İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Sinop İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Sinop İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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