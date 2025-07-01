Sinop'ta 6,5 Kilogramlık Beyaz Kötek Balığı Avlandı

Sinop'ta Balıkçılar 6,5 Kilogramlık Beyaz Kötek Balığı Yakaladı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, balıkçıların küçük tekneleriyle avlandığı alanlarda 6,5 kilogram ağırlığında beyaz kötek balığı yakalandı. Avlanan bu nadir balık, yerel pazarda kilogramı 750 lira fiyatla satışa sunuldu.

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Balıkçı Sinan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde kardeşiyle birlikte denize bıraktıkları ağı kontrol etmek için gittiklerinde büyük bir balığın ağına takıldığını fark ettiklerini belirtti. Yalçın, "Ağı çektiğimiz zaman kötek balığı olduğunu anladık. Daha önce de kötek balığı yakalamıştık ama bu kadar büyüğüne ilk kez rastladık. Genellikle ızgarada pişirilerek tüketilen bir balık türü. Bizlere nasip oldu," diye konuştu.

Denizden elde edilen bu değerli av, hem balıkçıların hem de tüketicilerin ilgisini çekti. Beyaz kötek balığı, özel bir yemek olarak sofralarda yer almayı bekliyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde 6,5 kilogram ağırlığında beyaz kötek balığı yakalandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde 6,5 kilogram ağırlığında beyaz kötek balığı yakalandı.