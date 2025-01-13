Sinop'ta 80 Bin Yabani Zeytin Ağacı Ekonomiye Kazandırılıyor

Sinop'ta Yabani Zeytin Ağaçları Aşılanıyor

Sinop'un Durağan ilçesinde 520 hektar alanda bulunan 80 bin yabani zeytin ağacının aşılanarak ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışmalar başlatıldı. Valilik tarafından hayata geçirilen "Zeytin Ağaçlarının Aşılanması ve Orman Köylüsünün Desteklenmesi" projesi kapsamında, ilçe genelinde yer alan üç köyde bulunan zeytin ağaçları aşılanacak.

Proje Detayları

Projenin ilk etabında 6 hektarlık alanda zeytin ağaçlarının aşılanmasının yanı sıra, toprak işleme, budama ve bakım işlemleri de gerçekleştirilecek.

Durağan Kaymakamlığında düzenlenen Tanıtım ve İşbirliği Protokolü imza töreninde konuşan Vali Mustafa Özarslan, Türkiye'nin zeytin ağaçlarının ana vatanı olduğunu vurguladı. Sürdürülebilir tarımsal üretimin önemine dikkat çeken Özarslan, "Durağan ilçesindeki yabani zeytin ağaçlarını ekonomiye kazandırmak için ilk adımı attık," dedi.

Durağan'ın Zeytin Varlığı

Vali Özarslan, Durağan'ın 520 hektar alanında toplam 80 bin delice türü yabani zeytin ağacına ev sahipliği yaptığını belirtti. "Projeyle bu delice zeytin ağaçlarını aşılayarak verimli bir üretim sahası oluşturmayı planlıyoruz. Milli servetlerimizi değerli bir şekilde ekonomimize kazandırmayı hedefliyoruz," diye ekledi.

Proje sürecinin her aşamasının orman köylüleri tarafından yürütüleceğini ve köylülerin bilgi birikimlerinin de sürece katkıda bulunacağını belirten Özarslan, ayrıca projeyle birlikte orman köylülerine doğrudan gelir sağlanacağını vurguladı.

Özarslan'ın konuşmasının ardından Valilik ve diğer paydaş kurumlar arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Sinop'un Durağan ilçesinde 520 hektar alanda bulunan 80 bin yabani zeytin ağacının aşılanarak ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı. Valilik tarafından hayata geçirilen "Zeytin Ağaçlarının Aşılanması ve Orman Köylüsünün Desteklenmesi" projesiyle ilçedeki üç köyde yer alan 520 hektar alandaki zeytin ağaçları aşılanacak. Vali Mustafa Özarslan (ortada), projenin Durağan Kaymakamlığında düzenlenen Tanıtım ve İşbirliği Protokolü imza törenine katıldı.

Sinop'un Durağan ilçesinde 520 hektar alanda bulunan 80 bin yabani zeytin ağacının aşılanarak ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı. Valilik tarafından hayata geçirilen "Zeytin Ağaçlarının Aşılanması ve Orman Köylüsünün Desteklenmesi" projesiyle ilçedeki üç köyde yer alan 520 hektar alandaki zeytin ağaçları aşılanacak. Vali Mustafa Özarslan (ortada), projenin Durağan Kaymakamlığında düzenlenen Tanıtım ve İşbirliği Protokolü imza törenine katıldı.