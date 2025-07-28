DOLAR
40,56 0,04%
EURO
47,04 1,45%
ALTIN
4.320,7 0,74%
BITCOIN
4.767.296,31 1,1%

Sinop'ta 9 Ton Çöp Toplandı: Çevre Farkındalığı Artıyor

Sinop'ta deniz ve sahillerden 9 ton çöp toplanarak çevre kirliliğine dikkati çekmek için sergilendi.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 15:48
Sinop'ta 9 Ton Çöp Toplandı: Çevre Farkındalığı Artıyor

Sinop'ta Çevre ve Deniz Kirliliğine Dikkat Çekildi

Sinop, deniz ve sahillerde gerçekleştirilen çevre koruma projeleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Sinop Eğitim Programları Evrensel ve Kültürel Aktiviteler Derneği tarafından yürütülen "Avrupa Birliği Dayanışma Programı Yüksek Öncelikli Bölgelerde Gönüllü Takımı Projesi" sayesinde, 9 ülke ve 28 gönüllü öğrenci, bir ay süresince deniz ve sahillerden toplam 9 ton çöp topladı.

Toplanan Çöplerin Sergilenmesi

Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Bölümü dalgıçlarının da destek verdiği projede, toplanan çöplerin bir kısmı, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve halka farkındalık sağlamak amacıyla kentin çeşitli noktalarında sergilendi.

Proje Organizatorundan Açıklamalar

Proje organizatörü Enes Aşkın Yetiş, topladıkları çöplerin miktarına rağmen doğada hâlâ toplanması gereken birçok atık bulunduğunu belirtti. Yetiş, "Bu süreçte özellikle plastik atıklara çok rastladık. Geçen seneki projede de aynı sorunlarla karşılaşmıştık," şeklinde konuştu.

Çöplerin Farkındalık Oluşturma Rolü

Yetiş, sergilenen çöpleri gören vatandaşların çoğunda suçluluk hissi oluştuğunu kaydederek, "Bilinçli vatandaşlarımız çevre konusunda zaten farkındalar. Ancak farkında olmayanlar bu durumu sorgulayıp o suçluluğu hissediyorlar," dedi.

Uluslararası Perspektif

Projeye İspanya'dan katılan Rocio Cruz Fdez, çöp sorununu sadece Türkiye'ye özgü olmadığını belirtirken, "Dünyanın birçok ülkesinde bu sorun mevcut. Gelecekte çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakabilmek için bir yerden başlamamız gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Sinop'ta, çevre ve deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla yürütülen proje kapsamında deniz ve...

Sinop'ta, çevre ve deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla yürütülen proje kapsamında deniz ve sahillerden 9 ton çöp toplandı. Toplanan çöplerin bir bölümü çevre ve deniz kirliliğine dikkati çekerek vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla kentin farklı noktalarında sergilendi.

Sinop'ta, çevre ve deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla yürütülen proje kapsamında deniz ve...

Sinop'ta, çevre ve deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla yürütülen proje kapsamında deniz ve sahillerden 9 ton çöp toplandı. Toplanan çöplerin bir bölümü çevre ve deniz kirliliğine dikkati çekerek vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla kentin farklı noktalarında sergilendi.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

Kayseri'den Öğrencilere 4.000 TL Nakit Destek İmkanı

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

TOKİ'den 250 Bin Konut İçin Tarih Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Tırın Yakıt Deposunda Patlama: 7 Yaralı
2
Tekirdağ'da 5. Kattan Düşen Genç Hayatını Kaybetti
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Kahramanmaraş'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Türk Mutfağı'nın Lezzetleri Dakar'da Tanıtıldı
6
Karla Kaplanan Sıklık Tabiat Parkı'nda Geyiklerin Keyfi
7
Bursa'daki Orman Yangınının Dumanı Kent Semalarını Sardı

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

Kayseri'den Öğrencilere 4.000 TL Nakit Destek İmkanı

TOKİ'den 250 Bin Konut İçin Tarih Açıklandı

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 84.000 TL Ödeme

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı