Sinop'ta 9 Ton Çöp Toplandı: Çevre Farkındalığı Artıyor

Sinop'ta Çevre ve Deniz Kirliliğine Dikkat Çekildi

Sinop, deniz ve sahillerde gerçekleştirilen çevre koruma projeleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Sinop Eğitim Programları Evrensel ve Kültürel Aktiviteler Derneği tarafından yürütülen "Avrupa Birliği Dayanışma Programı Yüksek Öncelikli Bölgelerde Gönüllü Takımı Projesi" sayesinde, 9 ülke ve 28 gönüllü öğrenci, bir ay süresince deniz ve sahillerden toplam 9 ton çöp topladı.

Toplanan Çöplerin Sergilenmesi

Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Bölümü dalgıçlarının da destek verdiği projede, toplanan çöplerin bir kısmı, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve halka farkındalık sağlamak amacıyla kentin çeşitli noktalarında sergilendi.

Proje Organizatorundan Açıklamalar

Proje organizatörü Enes Aşkın Yetiş, topladıkları çöplerin miktarına rağmen doğada hâlâ toplanması gereken birçok atık bulunduğunu belirtti. Yetiş, "Bu süreçte özellikle plastik atıklara çok rastladık. Geçen seneki projede de aynı sorunlarla karşılaşmıştık," şeklinde konuştu.

Çöplerin Farkındalık Oluşturma Rolü

Yetiş, sergilenen çöpleri gören vatandaşların çoğunda suçluluk hissi oluştuğunu kaydederek, "Bilinçli vatandaşlarımız çevre konusunda zaten farkındalar. Ancak farkında olmayanlar bu durumu sorgulayıp o suçluluğu hissediyorlar," dedi.

Uluslararası Perspektif

Projeye İspanya'dan katılan Rocio Cruz Fdez, çöp sorununu sadece Türkiye'ye özgü olmadığını belirtirken, "Dünyanın birçok ülkesinde bu sorun mevcut. Gelecekte çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakabilmek için bir yerden başlamamız gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Sinop'ta, çevre ve deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla yürütülen proje kapsamında deniz ve sahillerden 9 ton çöp toplandı. Toplanan çöplerin bir bölümü çevre ve deniz kirliliğine dikkati çekerek vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla kentin farklı noktalarında sergilendi.

Sinop'ta, çevre ve deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla yürütülen proje kapsamında deniz ve sahillerden 9 ton çöp toplandı. Toplanan çöplerin bir bölümü çevre ve deniz kirliliğine dikkati çekerek vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla kentin farklı noktalarında sergilendi.