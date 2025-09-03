Sinop'ta balıkçılar denizde umduğunu bulamadı

1 Eylül sonrası deniz sıcaklığı ağları boş bıraktı

Sinop'ta 1 Eylül'de av yasağının sona ermesinin ardından havai fişeklerle uğurlanarak denize açılan balıkçılar, deniz suyunun sıcak olması nedeniyle bekledikleri verimi alamadı ve ağları boş döndü.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Cafer Tunç, AA muhabirine bu av sezonunda palamut için bir beklenti olmadığını söyledi. Tunç, balıkçı teknelerinin çoğunun istirahate çekildiğini, bazılarının iskeleye bağlandığını belirtti ve 'Umutsuzuz ama hamsiye bağlıyor herkes umudunu' dedi.

Tunç, mezgit ve barbunun geçen dönemde tezgahları ayakta tuttuğunu vurgulayarak, 'Bir sene palamut oluyor, bir sene hamsi oluyor. Bu sene mezgit ve barbun değerliydi, iyiydi. Halen daha çıkmaya da devam ediyor. Tezgahlarımızı, vatandaşlarımızı ve balıkçılarımızı mezgit ve barbun balığı ayakta tutuyor' ifadelerini kullandı.

Denize açılmanın maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Tunç, 'Masraflar çok ağır. Çoğu insan cebinden ekleyerek denize gidiyor. Bu şekilde vatandaş balık yiyemez. Tezgahlarda balık göremez. İnşallah hamsi olur da vatandaşın ve balıkçının yüzü güler' diye konuştu.

Balıkçı Musa Kara ise attıkları ağlara hiçbir balığın takılmadığını vurguladı ve '15 gün bekleme sürecimiz var. Suların soğumasını bekliyoruz. Hamsiden çok umudumuz var. Çok hamsi olacağını tahmin ediyoruz. Ama palamuttan şu an bir umudumuz yok' dedi.

Balık satıcısı Olcay Karabulut da geçen sezon daha verimli geçirdiklerini belirterek, 'Geçen sene iyiydik. Ayın 15'inden bugüne kadar gerçekten bol bir balık sezonu geçirmiştik. Bu sene çok zayıf' şeklinde konuştu.

Tezgahlarda kilogram fiyatları şu şekilde açıklandı: istavrit 200, mezgit 200, somon 200, barbunya 250, zargana 300, kefal 100 lira.

