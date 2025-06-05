Sinop'ta Bariyere Çarpan Araçta 2 Kişi Yaralandı

Sinop'un Gerze ilçesinde, 55 NH 553 plakalı hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Sinop-Samsun kara yolu Yaykıl mevkisinde meydana geldi. D.A. yönetimindeki araç, aniden kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kaza sonrası bölgede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda araçta sıkışan sürücü D.A. ile yanında bulunan E.A., Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından derhal Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sinop’un Gerze ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sinop’un Gerze ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.