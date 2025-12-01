Sinop'ta Çift Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı

Sinop'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun hemen ardından gökyüzünde çift gökkuşağı belirdi.

Doğal oluşum, kent merkezinden ve sahil kesimlerinden net şekilde izlendi ve kente görsel bir şölen sundu.

Vatandaşlar Görüntüledi

Vatandaşlar bu eşsiz anları cep telefonlarıyla kaydetti.

