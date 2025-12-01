Sinop'ta Çift Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı

Sinop'ta sabah sağanağının ardından beliren çift gökkuşağı, şehir merkezinden ve sahil kesimlerinden izlendi; vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:02
Sinop'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun hemen ardından gökyüzünde çift gökkuşağı belirdi.

Doğal oluşum, kent merkezinden ve sahil kesimlerinden net şekilde izlendi ve kente görsel bir şölen sundu.

Vatandaşlar Görüntüledi

Vatandaşlar bu eşsiz anları cep telefonlarıyla kaydetti.

