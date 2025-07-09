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Sinop'ta Deniz Temizliği: Dalgıçlar Atıkları Topladı

Sinop'ta gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliğinde dalgıçlar, perde kornişi ve kamyon lastiği gibi atıkları çıkardı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 14:01
Sinop'ta Deniz Temizliği: Dalgıçlar Atıkları Topladı

Sinop'ta Deniz Dibi Temizliği Etkinliği

Sinop'ta 16 dalgıcın katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliği, Karadeniz'deki deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Sinop Eğitim Programları Evrensel ve Kültürel Aktiviteler Derneği tarafından yürütülen "Avrupa Birliği Dayanışma Programı Yüksek Öncelikli Bölgelerde Gönüllü Takımı Projesi" kapsamında yapılan etkinlikte, su altında birçok atık bulundu.

Etkinliğin Detayları

Kentin iç liman mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte, 9 ülkeden gönüllü dalgıçlar ve Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Bölümü öğrencileri bir araya geldi. Dalgıçlar, deniz dibinden çıkardıkları perde kornişi, merdiven, kamyon lastiği, duba, yağ tenekesi, cam şişeler ve çeşitli metal atıklar, Sinop Belediyesi ekipleri tarafından toplandı.

Farkındalık Yaratma Amacı

Dernek Başkanı Ebru Kuru, projelerinin Karadeniz'deki çöp varlığına karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Kuru, Sinop’un coğrafi pozisyonu nedeniyle kirliliğin hem yerel halktan hem de komşu ülkelerden kaynaklandığını ifade etti.

Kuru, dalga, rüzgar ve akıntıların etkisiyle Sinop sahillerinde çöplerin görüldüğünü vurguladı. Proje kapsamındaki 28 gençten 16'sının dalgıç, geri kalanının ise sanatçılardan oluştuğunu söyleyen Kuru, "Dalgıçlarımız, dört gün boyunca deniz dibinden çöpleri toplayacak. Sanatçılar da bu atıkları, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği alanlarda sergileyecek. Amacımız, Karadeniz'deki kirliliğe dikkat çekmek ve insanlarda bir farkındalık oluşturmaktır,” dedi.

Sinop'ta 16 dalgıcın katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde su altında perde...

Sinop'ta 16 dalgıcın katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde su altında perde kornişi, merdiven ve kamyon lastiği gibi atıklara rastlandı.

Sinop'ta 16 dalgıcın katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde su altında perde...

Sinop'ta 16 dalgıcın katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde su altında perde kornişi, merdiven ve kamyon lastiği gibi atıklara rastlandı.

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