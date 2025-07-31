Sinop'ta Düğünde Havaya Ateş Eden İki Kişi Gözaltına Alındı

Sinop'ta gerçekleştirilen bir düğün merasimi, düğün geleneğinin ötesine geçerek sosyal medyada tartışmalara yol açtı. İki kişi, düğün sırasında silahla havaya ateş ettikleri anları sosyal medya hesaplarında paylaştı ve bu görüntüler, yerel güvenlik güçlerinin dikkatini çekti.

Valilikten alınan bilgiye göre, Kabalı köyünde gerçekleşen olay sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hızlı bir şekilde harekete geçerek zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, görüntüleri inceleyerek şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda, iki ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor ve olayla ilgili soruşturma derinlemesine sürdürülüyor.

Bu tür olayların yaşanmaması için yetkililer, düğün ve kutlamalarda silah kullanımının yasak olduğu konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.

Sinop'ta, düğün merasiminde silahla havaya ateş ettikleri anları sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilere ait adreslere düzenledikleri operasyonda iki ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirdi.