Sinop'ta Elektrik Çarpmasıyla Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Sinop'un Türkeli ilçesinde elektrik akımına kapılan bir büyükbaş hayvan telef oldu. Olayla ilgili önlemler talep ediliyor.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 06:09
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 06:09
Sinop'ta Elektrik Çarpmasıyla Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Yapraklı Köyü'nde meydana gelen üzücü bir olayda, elektrik akımına kapılan bir büyükbaş hayvan telef oldu. Ormanlık bir alanda gerçekleşen olay, hayvan sahibi Ömer Aydın tarafından fark edildi.

Aydın, durumu hemen yetkililere bildirdi ve acil yardım talebinde bulundu. Olay yerine gelen Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri, elektrik akımını keserek bölgedeki arızayı giderdi.

Olayın ardından Ömer Aydın, yaptığı açıklamada, son üç yıl içinde aynı nedenle üç hayvanının daha telef olduğunu ve bu tür kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

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