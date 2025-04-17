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Sinop'ta 'Fikri Mülkiyetin Akademik Hayattaki Rolü' Paneli Düzenlendi

Sinop'ta gerçekleştirilen panelde, fikri mülkiyetin önemi ve Türkiye'nin inovasyon kapasitesi üzerine önemli vurgular yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 16:40
Sinop'ta 'Fikri Mülkiyetin Akademik Hayattaki Rolü' Paneli Düzenlendi

Sinop'ta Fikri Mülkiyet Paneli

Sinop Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı, "Fikri Mülkiyetin Akademik Hayattaki Rolü" konulu panel, Ömer Can Açıkgöz Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, etkinlikte ana konuşmacı olarak yer aldı.

İnovasyon ve Akademik Katkı

Panelde, "Sınai Mülkiyet ve Akademik Hayat" başlıklı bir sunum yapan Prof. Dr. Durak, Türkiye'nin inovasyon kapasitesinin artırılması için üniversitelerin patent, faydalı model, tasarım ve marka gibi sınai mülkiyet unsurlarını daha etkin bir şekilde kullanmaları gerektiğine dikkat çekti.

Akademisyenlere, bilimsel çalışmalarını ticarileştirme yönünde adımlar atmaları gerektiğini vurgulayan Durak, “Fikirlerimizi sadece akademik yayınlarla sınırlamamalı, bu fikirleri koruyarak ülke ekonomisine değer katacak hale getirmeliyiz. Buna yönelik yapılacak her çalışma çok önemli değere sahip olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Destekler ve Teşvik Programları

Prof. Dr. Durak, sunumunun ardından katılımcılara, kurumlarının üniversitelere sağladığı destekler ve teşvik programları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Panele, Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkan Vekili Ayla Tığlı, Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir ile diğer ilgililer, iş dünyası temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Sinop'ta "Fikri Mülkiyetin Akademik Hayattaki Rolü" konulu panel gerçekleştirildi. Sinop...

Sinop'ta "Fikri Mülkiyetin Akademik Hayattaki Rolü" konulu panel gerçekleştirildi. Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde Ömer Can Açıkgöz Konferans Salonu'nda düzenlenen panele konuşmacı olarak Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak katıldı.

Sinop'ta "Fikri Mülkiyetin Akademik Hayattaki Rolü" konulu panel gerçekleştirildi. Sinop...

Sinop'ta "Fikri Mülkiyetin Akademik Hayattaki Rolü" konulu panel gerçekleştirildi. Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde Ömer Can Açıkgöz Konferans Salonu'nda düzenlenen panele konuşmacı olarak Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak katıldı.

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