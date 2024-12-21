DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.465.309,94 -1,78%

Sinop'ta İki Ayrı Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı

Sinop'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:17
Sinop'ta İki Ayrı Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı

Sinop’ta meydana gelen iki ayrı trafik kazası, kan donduran olaylara sahne oldu. Olaylarda toplamda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

İlk kaza, M.K. yönetimindeki 57 AR 255 plakalı otomobilin Sinop-Samsun kara yolu Ordu Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan N.G. (65)'ye çarpmasıyla gerçekleşti. Kaza sonucunda ağır yaralanan N.G, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İkinci kaza ise, M.Ü. yönetimindeki 57 AAL 862 plakalı kamyonetin Sinop-Ayancık kara yolu Dibekli köyü mevkisinde yol kenarındaki boş alana devrilmesiyle meydana geldi. Olay yerine ihbar sonrası sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kamyonette bulunan M.Y., kaza yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan sürücü ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
2
İstanbul'da İşten Çıkarılan Garsonun Kavgası Güvenlik Kamerasında
3
Erzurum'da Çığ Faciası: Vali Çiftçi'den Açıklama
4
Gaziantep İslahiye'de Kask Takana Akaryakıt İndirimi Müjdesi
5
Bakan Bak'tan Judo Sporcusu Emre Yazgan için Taziye Mesajı
6
Batı Şeria'da Filistinliler, Artan İsrail Saldırıları Karşısında Endişeli
7
Diyarbakır'da 13 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı