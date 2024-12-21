Sinop'ta İki Ayrı Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı

Sinop’ta meydana gelen iki ayrı trafik kazası, kan donduran olaylara sahne oldu. Olaylarda toplamda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

İlk kaza, M.K. yönetimindeki 57 AR 255 plakalı otomobilin Sinop-Samsun kara yolu Ordu Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan N.G. (65)'ye çarpmasıyla gerçekleşti. Kaza sonucunda ağır yaralanan N.G, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İkinci kaza ise, M.Ü. yönetimindeki 57 AAL 862 plakalı kamyonetin Sinop-Ayancık kara yolu Dibekli köyü mevkisinde yol kenarındaki boş alana devrilmesiyle meydana geldi. Olay yerine ihbar sonrası sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kamyonette bulunan M.Y., kaza yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan sürücü ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.