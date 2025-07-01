Sinop'ta Kabotaj Bayramı'nda Heyecan Verici Yarışmalar

Sinop'ta Kabotaj Bayramı Coşkusu

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Sinop'ta etkin bir şekilde kutlandı. İskele Meydanı'nda düzenlenen yarışmalar, bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Yarışmalarda Dikkat Çeken Anlar

Bu yılki kutlamalarda halat çekme, yüzme ve yağlı direkten Türk bayrağını alma gibi çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi. Yarışmacılar, yağlı direkte Türk bayrağını almak için kıyasıya bir mücadele içine girdi.

Özellikle Önder Akkaya, uzun bir çabanın ardından başarıyla bayrağı kapmayı başardı ve bu onuru Vali Mustafa Özarslan'a takdim etti.

Ödüller Nelerdi?

Yarışmada emeği geçen herkese çeşitli ödüller verildi. Halat çekme yarışmasında kazanan takım üyelerine koç hediye edilirken, yüzme kategorisinde dereceye giren sporculara ise altın ile ödüllendirildi.

Sinop'ta gerçekleştirilen bu etkinlik, hem yerel halk için hem de dışarıdan gelen ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim sunarak, Kabotaj Bayramı'nın anlam ve önemini bir kez daha pekiştirdi.

Sinop’ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler, koç ve altınla ödüllendirildi. İskele Meydanı sahilinde yapılan kutlamalarda halat çekme, yüzme ve yağlı direkten Türk bayrağını alma yarışmaları gerçekleştirildi. İlgiyle izlenen yarışmalarda katılımcılar, uzun süre direkten Türk bayrağını almak için mücadele etti.

Sinop’ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler, koç ve altınla ödüllendirildi. İskele Meydanı sahilinde yapılan kutlamalarda halat çekme, yüzme ve yağlı direkten Türk bayrağını alma yarışmaları gerçekleştirildi. İlgiyle izlenen yarışmalarda katılımcılar, uzun süre direkten Türk bayrağını almak için mücadele etti.