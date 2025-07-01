DOLAR
39,82 -0,02%
EURO
46,92 0,09%
ALTIN
4.273,98 -1,06%
BITCOIN
4.217.415,46 1,54%

Sinop'ta Kabotaj Bayramı'nda Heyecan Verici Yarışmalar

Sinop'ta Kabotaj Bayramı'nda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler koç ve altınla ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 20:06
Sinop'ta Kabotaj Bayramı'nda Heyecan Verici Yarışmalar

Sinop'ta Kabotaj Bayramı Coşkusu

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Sinop'ta etkin bir şekilde kutlandı. İskele Meydanı'nda düzenlenen yarışmalar, bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Yarışmalarda Dikkat Çeken Anlar

Bu yılki kutlamalarda halat çekme, yüzme ve yağlı direkten Türk bayrağını alma gibi çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi. Yarışmacılar, yağlı direkte Türk bayrağını almak için kıyasıya bir mücadele içine girdi.

Özellikle Önder Akkaya, uzun bir çabanın ardından başarıyla bayrağı kapmayı başardı ve bu onuru Vali Mustafa Özarslan'a takdim etti.

Ödüller Nelerdi?

Yarışmada emeği geçen herkese çeşitli ödüller verildi. Halat çekme yarışmasında kazanan takım üyelerine koç hediye edilirken, yüzme kategorisinde dereceye giren sporculara ise altın ile ödüllendirildi.

Sinop'ta gerçekleştirilen bu etkinlik, hem yerel halk için hem de dışarıdan gelen ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim sunarak, Kabotaj Bayramı'nın anlam ve önemini bir kez daha pekiştirdi.

Sinop’ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye...

Sinop’ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler, koç ve altınla ödüllendirildi. İskele Meydanı sahilinde yapılan kutlamalarda halat çekme, yüzme ve yağlı direkten Türk bayrağını alma yarışmaları gerçekleştirildi. İlgiyle izlenen yarışmalarda katılımcılar, uzun süre direkten Türk bayrağını almak için mücadele etti.

Sinop’ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye...

Sinop’ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler, koç ve altınla ödüllendirildi. İskele Meydanı sahilinde yapılan kutlamalarda halat çekme, yüzme ve yağlı direkten Türk bayrağını alma yarışmaları gerçekleştirildi. İlgiyle izlenen yarışmalarda katılımcılar, uzun süre direkten Türk bayrağını almak için mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Ersoy BETUYAB Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
2
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki Orman Yangınına Destek Ekip Gönderdi
3
Tokat'ta 3 Yaşındaki Çocuğa Ambulans Helikopterle Acil Sevk
4
Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı
5
Aydın ve İzmir'de Hazreti Muhammed'in Karikatürüne Tepkiler Yükseliyor
6
Tekirdağ'da Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!