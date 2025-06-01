Sinop’ta Kaçak Avlanan 363 Kalkan Balığı Vatandaşlara Dağıtıldı

Sinop'ta yasa dışı avlanmış 363 kalkan balığı, vatandaşların kullanımına ücretsiz olarak sunuldu. Kent genelinde kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Türkeli ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesine baskın yaptı.

Denetim sırasında, teknede bulunan 363 adet kalkan balığına yasa dışı avlanma nedeniyle el konuldu. El konulan balıklar, Türkeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Yasa dışı avcılık yapan tekne sahibine ise idari para cezası uygulandı.

Sinop'ta yasa dışı avlandığı tespit edilen 363 kalkan balığı, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Sinop'ta yasa dışı avlandığı tespit edilen 363 kalkan balığı, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.