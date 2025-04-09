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Sinop'ta Kalp Krizinden Vefat Eden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

Sinop'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Sinan Şen için tören düzenlendi, cenazesi Kastamonu'ya gönderildi.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 13:58
Sinop'ta Kalp Krizinden Vefat Eden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

Sinop'ta, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Sinan Şen için duygu dolu bir tören düzenlendi. Şen'in cenazesi, törenin ardından memleketi Kastamonu'ya yola çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli, evli ve iki çocuk babası olan Sinan Şen, mesai sonrası aracında rahatsızlandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ile kalp krizi geçirdiği belirlenen Şen, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Şen'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirildi. Burada gerçekleşen törene, Şen'in ailesinin yanı sıra Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ve emniyet ile askeri personel katıldı.

Törende, Vali Özarslan ve Emniyet Müdürü Kılıçoğlu, Şen’in ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Törende helallik alınması ve İl Müftüsü Paşa Bektaş tarafından okunan duanın ardından, Şen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine gönderildi.

Sinop'ta aracında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, düzenlenen...

Sinop'ta aracında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Kastamonu'ya gönderildi.

Sinop'ta aracında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, düzenlenen...

Sinop'ta aracında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Kastamonu'ya gönderildi.

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