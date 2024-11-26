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Sinop'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı

Sinop’ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 8 kişi AFAD ve diğer ekipler tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:51
Sinop'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı

Sinop'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı

Sinop'ta şiddetli kar yağışı nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi etkisiyle Ayancık ilçesine 42 kilometre uzaklıkta yer alan Akgöl Tabiat Parkı mevkisinde mahsur kalan 5 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak yardım talep etti.

Çağrı üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, Karayolları, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Sinop Off-Road Kulübü araçları sevk edildi. Arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulunan 5 kişi, Ayancık ilçe merkezine ulaştırıldı.

Diğer yandan, Boyabat ilçesi Akçakese mevkisinde kardan dolayı mahsur kalan 3 kişi de AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaşanan olay, Sinop'taki kar koşullarının zorluğunu bir kez daha gözler önüne sererken, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde vatandaşların sağlığı güvence altına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

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